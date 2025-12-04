Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o nálezu zbraně kategorie C - ÚO Příbram
Č. j. KRPS-313358-2/ČJ-2025-0111IZ
Příbram V - Zdaboř 4. prosinec 2025
O Z N Á M E N Í
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Příbram jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 5 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje nález zbraně v katastru obce Klučenice.
1ks zbraně
Kategorie zbraně dle ust. § 6 zákona č. 119/ 2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu: kategorie - "C".
Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Příbram.
Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
nprap. Martin Chvátal
oprávněná úřední osoba
npor. Bc. Ivan Oravský v. r.
vedoucí kontaktního místa Příbram
Vyvěšeno dne: 04.12.2025
Sejmuto dne: 04.06.2026