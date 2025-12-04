Policie České republiky  

Oznámení o nálezu zbraně kategorie C - ÚO Příbram

Č. j. KRPS-313358-2/ČJ-2025-0111IZ 

                                                                                                                                                          Příbram V - Zdaboř 4. prosinec 2025

O Z N Á M E N Í

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Příbram jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 5 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje nález zbraně v katastru obce Klučenice.

1ks zbraně
Kategorie zbraně dle ust. § 6  zákona č. 119/ 2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu: kategorie - "C".

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Příbram.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

nprap. Martin Chvátal
oprávněná úřední osoba

                                                                                                                                                    npor. Bc. Ivan Oravský v. r.  
                                                                                                                                              vedoucí kontaktního místa Příbram

Vyvěšeno dne: 04.12.2025       
Sejmuto dne: 04.06.2026            

