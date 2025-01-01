Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPA-354352-5/ČJ-2025-001116 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha I

Vnější služba

místní oddělení Dejvice

Pelléova 21, 160 48 Praha 6

IDDS: rkiai5y                                                                                                                         Praha dne 20. listopadu 2025

OZNÁMENÍ  NÁLEZU ZBRANĚ

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I, Místní oddělení Dejvice oznamuje nález zbraně:

- pistole samonabíjecí  zn. ČZ,  vzor 27, ráže 7,65 mm, v. č. 124607

             

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně.  Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.    

Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

Vyřizuje:  prap. Libor Pavera, inspektor

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2025

Sejmuto dne: 25. 5. 2026

