Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o nálezu zbraně
Č. j. KRPA-354352-5/ČJ-2025-001116
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha I
Vnější služba
místní oddělení Dejvice
Pelléova 21, 160 48 Praha 6
IDDS: rkiai5y Praha dne 20. listopadu 2025
OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I, Místní oddělení Dejvice oznamuje nález zbraně:
- pistole samonabíjecí zn. ČZ, vzor 27, ráže 7,65 mm, v. č. 124607
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně. Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.
Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
Vyřizuje: prap. Libor Pavera, inspektor
Vyvěšeno dne: 24. 11. 2025
Sejmuto dne: 25. 5. 2026