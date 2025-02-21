Policie České republiky  

Oznámení o nálezu vozidla - Citroën, rz BG999MP, mpz F

Č. j. KRPA-62571-26/TČ-2025-001421-VDV 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Vnější služba

Místní oddělení Zahradní Město

Jabloňová 3000, 10600 Praha 10                                                                                                     Praha 15. srpna 2025

Oznámení veřejnou vyhláškou

Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha IV

oznamuje

nález opuštěné věci, a to motorového vozidla:

Citroen, rz BG999MP, mpz F, barva černá, vin VF7LA9HZC74456711,

které bylo dne 21.02.2025 nalezeno na adrese v ul. Korytná (u konce ulice), Praha 10 zaparkované a uzamčené, a to ve spojitosti s prověřovaným oznámením vedeným pod čj: KRPA-62571/TČ-2025-001421-VDV. Vzhledem k tomu, že přes veškerou součinnost nebylo možné určit majitele vozu a současně uvedené vozidlo se nenachází v pátrání a není možné jej vydat oprávněné osobě, bude předmětné vozidlo touto veřejnou vyhláškou vyvěšeno po dobu 6 měsíců za účelem zjištění majitele předmětného vozu.

V případě vlastnictví předmětného vozu či případných dotazů se obraťte na útvar MOP Zahradní Město, Jabloňová 300, Praha 10, tel.: 974 860 740 k čj.: KRPA-62571/TČ-2025-001421-VDV.

Vyřizuje: nprap. Marek BOCEK, vrchní inspektor

Vyvěšeno na úřední desce policejního orgánu dne: 20. 8. 2025

Z úřední desky policejního orgánu sejmuto dne: 23. 2. 2026

