Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o nálezu vozidla - Citroën, rz BG999MP, mpz F
Č. j. KRPA-62571-26/TČ-2025-001421-VDV
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha IV
Vnější služba
Místní oddělení Zahradní Město
Jabloňová 3000, 10600 Praha 10 Praha 15. srpna 2025
Oznámení veřejnou vyhláškou
Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha IV
oznamuje
nález opuštěné věci, a to motorového vozidla:
Citroen, rz BG999MP, mpz F, barva černá, vin VF7LA9HZC74456711,
které bylo dne 21.02.2025 nalezeno na adrese v ul. Korytná (u konce ulice), Praha 10 zaparkované a uzamčené, a to ve spojitosti s prověřovaným oznámením vedeným pod čj: KRPA-62571/TČ-2025-001421-VDV. Vzhledem k tomu, že přes veškerou součinnost nebylo možné určit majitele vozu a současně uvedené vozidlo se nenachází v pátrání a není možné jej vydat oprávněné osobě, bude předmětné vozidlo touto veřejnou vyhláškou vyvěšeno po dobu 6 měsíců za účelem zjištění majitele předmětného vozu.
V případě vlastnictví předmětného vozu či případných dotazů se obraťte na útvar MOP Zahradní Město, Jabloňová 300, Praha 10, tel.: 974 860 740 k čj.: KRPA-62571/TČ-2025-001421-VDV.
Vyřizuje: nprap. Marek BOCEK, vrchní inspektor
Vyvěšeno na úřední desce policejního orgánu dne: 20. 8. 2025
Z úřední desky policejního orgánu sejmuto dne: 23. 2. 2026