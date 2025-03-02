Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení o nálezu věcí - zbraně

Č. j. KRPK-18745-21/ČJ-2025-1909IZ 

                                                                                                                                                                     JID: PCR19ETRpo32913853 

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Jednoty 1773

356 15 Sokolov

Č. j. KRPK-18745-21/ČJ-2025-1909IZ                                                                                                              Sokolov 23. prosince 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁLEZU

Dne 02.03.2025 byly v domě č. p. 3 v obci Dolní Nivy, části Horní Nivy, okr. Sokolov nalezeny tyto věci:

  • 15 ks hlavních částí dlouhých palných zbraní,

  • 5 ks hlavních částí krátkých palných zbraní,

  • 5 ks sestav hlavních částí dlouhých palných zbraní,

  • 4 ks sestav hlavních částí krátkých palných zbraní,

  • 1 ks sestavy hlavních částí dlouhé palné zbraně s rukojetí a ramenní opěrkou,

  • 1 ks sestavy hlavních částí dlouhé palné zbraně s pažbou a zásobníkem,

  • 5 ks úsťových nástavců pro použití s palnými zbraněmi.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou věci v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o zbraních“) uschovány u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál po dobu 6 měsíců.

Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou věci do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.

Vlastník věcí se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, ul. Jednoty 1773, 356 15 Sokolov.

Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

                                                                                                                                                                   kpt. Bc. Martin Odradovec

                                                                                                                                                                   vrchní komisař

Vyvěšeno dne: 23.12.2025

Sejmuto dne: 23.06.2026

