Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení o nálezu věcí - zbraně
Č. j. KRPK-18745-21/ČJ-2025-1909IZ
JID: PCR19ETRpo32913853
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Jednoty 1773
356 15 Sokolov
Č. j. KRPK-18745-21/ČJ-2025-1909IZ Sokolov 23. prosince 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁLEZU
Dne 02.03.2025 byly v domě č. p. 3 v obci Dolní Nivy, části Horní Nivy, okr. Sokolov nalezeny tyto věci:
-
15 ks hlavních částí dlouhých palných zbraní,
-
5 ks hlavních částí krátkých palných zbraní,
-
5 ks sestav hlavních částí dlouhých palných zbraní,
-
4 ks sestav hlavních částí krátkých palných zbraní,
-
1 ks sestavy hlavních částí dlouhé palné zbraně s rukojetí a ramenní opěrkou,
-
1 ks sestavy hlavních částí dlouhé palné zbraně s pažbou a zásobníkem,
-
5 ks úsťových nástavců pro použití s palnými zbraněmi.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou věci v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o zbraních“) uschovány u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál po dobu 6 měsíců.
Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou věci do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.
Vlastník věcí se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, ul. Jednoty 1773, 356 15 Sokolov.
Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
kpt. Bc. Martin Odradovec
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 23.12.2025
Sejmuto dne: 23.06.2026