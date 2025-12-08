Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení o nálezu věci - zbraň
Č. j. KRPK-97122-6/ČJ-2025-1909IZ
JID: PCR19ETRpo32913320
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Jednoty 1773
356 15 Sokolov
Č. j. KRPK-97122-6/ČJ-2025-1909IZ Sokolov 22. prosince 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁLEZU
Dne 08.12.2025 byla v prostoru mezi ulicemi Pluhova a Pivovarská v katastru obce Horní Slavkov, okr. Sokolov nalezena tato věc:
-
sestava hlavních částí dlouhé kulové palné zbraně.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude věc v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o zbraních“) uschována u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál po dobu 6 měsíců.
Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věc, připadne věc do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.
Vlastník věci se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, ul. Jednoty 1773, 356 15 Sokolov.
Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
kpt. Bc. Martin Odradovec
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 22.12.2025
Sejmuto dne: 22.06.2026