Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení o nálezu věci - zbraň

Č. j. KRPK-97674-4/ČJ-2025-1902IZ 

                                                                                                                                                                            JID: PCR19ETRfo28910447
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Valdštejnova 4, 350 02 Cheb

Č. j. KRPK-97674-4/ČJ-2025-1902IZ                                                                                                                  Cheb 11. prosince 2025
                                                                                                                                                                             Počet stran: 1                                                                                                

                                                                                              OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI
            
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona číslo 119/2002Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), oznamuje nález  
 
- 1 ks zbraně        
 
Nalezené dne 09.12.2025  v katastru obce Doubrava u Lipové.  Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude tato v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona zbraních, uschována u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb, ul. Valdštejnova 4, po dobu 6-ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci, připadnou tyto do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1  písm. e) z. č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky,  a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.

Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přenos na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
                                                                           
                                                              
Za správnost vyhotovení:                                                                                                 npor. Mgr. Jana Mašková
      nprap. František Kurucz                                                                                                             komisař
                                                                                                                                           podepsáno elektronicky
            

Vyvěšeno dne: 12.12.2025
Sejmuto dne: 12.06.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 