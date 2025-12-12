Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení o nálezu věci - zbraň
Č. j. KRPK-97674-4/ČJ-2025-1902IZ
JID: PCR19ETRfo28910447
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Valdštejnova 4, 350 02 Cheb
Č. j. KRPK-97674-4/ČJ-2025-1902IZ Cheb 11. prosince 2025
Počet stran: 1
OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona číslo 119/2002Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), oznamuje nález
- 1 ks zbraně
Nalezené dne 09.12.2025 v katastru obce Doubrava u Lipové. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude tato v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona zbraních, uschována u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb, ul. Valdštejnova 4, po dobu 6-ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci, připadnou tyto do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) z. č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky, a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.
Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přenos na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za správnost vyhotovení: npor. Mgr. Jana Mašková
nprap. František Kurucz komisař
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 12.12.2025
Sejmuto dne: 12.06.2026