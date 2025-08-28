Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení o nálezu věci - střelivo
Č. j. KRPK-68927-4/ČJ-2025-1909IZ
JID: PCR19ETRpo32705869
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Jednoty 1773
356 15 Sokolov
Č. j. KRPK-68927-4/ČJ-2025-1909IZ Sokolov 09. září 2025
Poř. č. ZKSZ 211 / 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁLEZU
Dne 28.08.2025 byly v obci Horní Slavkov, okr. Sokolov, ulici Hasičská nalezeny tyto věci:
-
3 ks střeliva.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou věci v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o zbraních“) uschovány u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktního pracoviště Sokolov po dobu 6 měsíců.
Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou věci do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.
Vlastník věcí se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Sokolov, ul. Jednoty 1773, 356 15 Sokolov.
Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
kpt. Bc. Martin Odradovec
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 09.09.2025
Sejmuto dne: 09.03.2026