Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení o nálezu věci - palná krátká kulová zbraň
Č. j. KRPK-67602-9/ČJ-2025-190322
JID: PCR19ETRfo28990315
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
obvodní oddělení Žlutice
Velké náměstí 142, 364 52 Žlutice
Č. j. KRPK-67602-9/ČJ-2025-190322 Žlutice 12. února 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁLEZU
Dne 02.08.2025 byla poblíž města Bochov, na cestě ke starému zbořenému mlýnu poblíž Kříže v okolí cca 10m nalezena tato věc:
palná krátká kulová zbraň -samonabíjecí pistole tuzemské provenience Česká zbrojovka Strakonice model 27, ráže 7,65 mm Browning v.č. vlivem koroze nečitelné, s torzem nepříslušného zásobníku
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou věci v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o zbraních“) uschovány u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktního pracoviště Karlovy Vary po dobu 6 měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou věci do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.
Vlastník věcí se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Rolavská 386, 360 17 Karlovy Vary
Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
Zpracoval: npor. Bc. Václav Riedl
prap. Robin Hahn vedoucí oddělení
inspektor
Vyvěšeno dne: 13.2026
Sejmuto dne: 13.8.2026