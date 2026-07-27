Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Oznámení o nálezu věcí – kufr Samsonite na kolečkách s věcmi
Č. j. KRPB-42945-10/ČJ-2025-060042
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby dopravní policie
Dálniční oddělení Chrlice
Č. j. KRPB-42945-10/ČJ-2025-060042 Brno 27. července 2026
Oznámení o nálezu věci
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Chrlice, Davídkova 925/61, 643 00 Brno oznamuje podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nález níže uvedených věcí. Tyto věci byly nalezeny v opuštěném osobním motorovém vozidle tovární značky SAAB 9-3, reg. značky CJ20XXF (RO).
Seznam nalezených věcí:
kufr celkem 1 ks SAMSONITE, kufr na kolečkách,
svítilna, světlo (mlhové zadní, obrysové, směrové, brzdové apod.) celkem 9 ks , svítilna na jízdní kolo (přední i zadní),
kleště, kombinačky celkem 1 ks ABISOLIERUNG, elektrikářské kleště,
svítilna kapesní celkem 2 ks ČELOVÁ SVÍTILNA,
nabíječka (trafo) k mobilním telefonům, powerbanka pro mobilní telefony celkem 2 ks , 1x bílá nabíječka - OPPO, 1x černá nabíječka - bez značky,
kabely celkem 2 ks , černý kabel (3 piny),
dalekohled celkem 2 ks , 1x dalekohled - Sirus, 1x dalekohled - Polar,
mobilní telefon celkem 4 ks , 3x Samsung 1x Sony,
přenosný, nestolní počítač (notebook, netbook , laptop, tablet apod.) celkem 1 ks SAMSUNG,
strojek holicí elektr. celkem 3 ks , 1x Babylys 1x Beper x1000 1x Esperanza,
svítilna kapesní celkem 1 ks , ruční svítilna,
videokamera celkem 1 ks SILVER CREST,
fotoaparáty celkem 1 ks PENTAX,
ostatní celkem 1 ks TRAFO PÁJKA,
nabíječka (trafo) k mobilním telefonům, powerbanka pro mobilní telefony celkem 2 ks , 1x powerbanka - INIU 1x powerbanka - bez značky,
nože (kuchyňské, řeznické) celkem 3 ks , kuchyňský nůž,
zbraň bodná, sečná (např.dýka, bodák, kord, meč, nůž, halaprtna.kopí) celkem 1 ks DÝKA,
zbraň palná (pistole, puška apod.) celkem 1 ks , replika pistole,
reproduktory celkem 3 ks , 1x Bluetooth reproduktor - ANKO, 1x Bluetooth reproduktor - WAE, 1x Bluetooth reproduktor - bez značky,
barometr, tlakoměr (např.u kotle, ne - k měření tlaku nebo u OA) celkem 1 ks OMRON, tlakoměr k měření tlaku krve,
Vrták, vrtná souprava celkem 2 ks , sada vrtáků,
šroubovák celkem 1 ks , sada mikro šroubováků,
hardware celkem 2 ks PEVNÝ DISK, 1x pevný disk - Toshiba 1x pevný disk - WD,
sluchátka k poslechu celkem 1 ks IPHONE, Drátová sluchátka,
sluchátka k poslechu celkem 8 ks , bezdrátová sluchátka - bez značek,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 01, Obálka č. 01 - 25 kusů prstenů,
taška sportovní (i hokejová) celkem 1 ks , Tigrovaná taška: s obsahem použitého textilu,
taška sportovní (i hokejová) celkem 1 ks TUPPERWARE, taška s použitým textilem,
taška sportovní (i hokejová) celkem 1 ks , károvaná taška: s obsahem použitého textilu,
taška sportovní (i hokejová) celkem 1 ks WOOLWORT, taška s použitým textilem,
taška (látková, igelitová apod.) celkem 1 ks , taška s obsahem léků,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 02, Obálka č. 02 - 1x nožík, 1x řetízek, 5 páru náušnic, 1x prsten, 1x relikvie panna Marie, 1x šroubek, 1x modrý látkový pytlík,
kabelka celkem 1 ks V, barevná kabelka s obsahem drogerie,
obaly (krabice apod.) všeho druhu (všech materiálů) celkem 1 ks , plastový box s ručním nářadím,
taška příruční na doklady celkem 1 ks CAT,
peněženka celkem 14 ks , 14x - nové koženkové peněženky, součást tašky přes rameno CAT,
taška (látková, igelitová apod.) celkem 1 ks , taška s obsahem šicích potřeb,
koše, košíky celkem 2 ks , košíky na jízdní kolo,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 03, Obálka č. 03 - 14 páru náušnice, 15x jednotlivé náušnice,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 04, Obálka č. 04 - 4x řetízek, 3x náramek,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 05, Obálka č. 05 - 3x náramek, 8x řetízek,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 06, Obálka č. 06 - 8x náramek,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 07, Obálka č. 07 - 1x lžička, 8x mince, 1x náboženská relikvie - Natale 2002, 1 pár manžetových knoflíků, 14x odznaky a přívěsky,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 08, Obálka č. 08 - 16x přívěsky a spony, 3x manžetové knoflíky, 8x části zbytků řetízků,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 09, Obálka č. 09 - 11x náramek, 1 pár naušnic,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 10, Obálka č. 10 - 8x hodinky,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 11, Obálka č. 11 - 6x náhrdelník,
taška příruční na doklady celkem 1 ks KTJ,
ostatní celkem 1 ks , výr. číslo 12, Obálka č. 12 - 3x zapalovač, 1x dóza, 1x béžový látkový pytlík,
videokamera celkem 1 ks SONY, výr. číslo V6000,
vrtačka celkem 1 ks BLACK+DECKER, výr. číslo BCD003ME2K, AKU,
vrtačka celkem 1 ks BOSCH, výr. číslo PSB500RE,
přenosný, nestolní počítač (notebook, netbook , laptop, tablet apod.) celkem 1 ks SONY, výr. číslo VAI0VGN-BX297XP,
bruska celkem 1 ks PARKSIDE, výr. číslo PWS230, Uhlová bruska,
ostatní celkem 1 ks FERM, výr. číslo GGM1005, Elektrická lepící pistole,
ostatní celkem 1 ks BLACK+DECKER, výr. číslo A720, Sada bitů a vrtáků,
pila (do 31.12.2013 vše, od 1.1.2014 ruční nářadí, hobby, ALE NE stroj, profi) celkem 1 ks, BLACK+DECKER, výr. číslo AST7, Přímočará pila,
bruska celkem 1 ks MAKITA, výr. číslo GA5050, Úhlová bruska,
bruska celkem 1 ks MAKTEC, výr. číslo MT953,
pila (do 31.12.2013 vše, od 1.1.2014 ruční nářadí, hobby, ALE NE stroj, profi) celkem 1 ks BLACK+DECKER, výr. číslo KS40, Okružní pila,
pila (do 31.12.2013 vše, od 1.1.2014 ruční nářadí, hobby, ALE NE stroj, profi) celkem 1 ks FACOM, výr. číslo 601, Ruční pila na kov,
vozík (ruční, přívěsný vozík za kolo apod.) celkem 1 ks HAMAX, Cyklovozík za jízdní kolo,
přenosný, nestolní počítač (notebook, netbook , laptop, tablet apod.) celkem 1 ks HP, výr. číslo C0MPAQ_NX9010,
přenosný, nestolní počítač (notebook, netbook , laptop, tablet apod.) celkem 1 ks ASUS,
nůžky (všechny druhy) celkem 1 ks LUX, výr. číslo 314100, kovadlinkové nůžky,
jízdní kolo celkem 1 ks ELOPS, výr. číslo LD500_FEMEI_M,
elektrokolo celkem 1 ks KTM, výr. číslo MACINA_AERA_571_LFC,
elektrokolo celkem 1 ks CUBE, výr. číslo REACTI0N_HYBRID_0NE500.
Výše uvedené věci jsou uloženy v Centrálním skladu zajištěných věcí na ul. Pražákova 366/54, 619 00 Brno.
Právoplatný majitel se tímto vyzývá, aby se ve lhůtě do tří měsíců od tohoto vyhlášení o věci přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na Dálničním oddělení Chrlice, Davídkova 925/61, 643 00 Brno, 974621871.
nprap. Bc. Jiří Tesařík
vrchní inspektor
tel.: 974621873
epodatelna.policie@policie.gov.cz
Vyvěšeno dne: 27.07.2026
Sejmuto dne: 28.10.2026