Oznámení o nálezu střeliva kategorie R3 - ÚO Příbram

Č. j. KRPS-13015-4/ČJ-2026-0111IZ 

                                                                                                                                                             Příbram V - Zdaboř 15. leden 2026

O Z N Á M E N Í

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Příbram jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 135 odst. písm. c) a ust. § 136 odst. 3 zákona č. 90/2024, o zbraních a střelivu (dále jen zákon o zbraních) oznamuje nález střeliva v katastru obce Karlík.

46ks střeliva.
Kategorie střeliva dle ust. § 4 zákona č. 90/2024, zákona o zbraních: kategorie - "R3".

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedeného střeliva, proto bude uloženo po dobu 6 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Příbram.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců jeho vlastník, připadá nalezené střelivo podle ust. § 116 odst. 2 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

nprap. Martin Chvátal
oprávněná úřední osoba

                                                                                                                                               npor. Bc. Ivan Oravský v. r.  
                                                                                                                                      vedoucí kontaktního místa Příbram

Vyvěšeno dne: 15.01.2026       
Sejmuto dne: 17.06.2026            

