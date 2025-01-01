Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o nálezu perkusního revolveru
Č. j. KRPA-145712-4/ČJ-2025-0011IY
Oznámení nálezu
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález zbraně:
- perkusní revolver, značka výrobce F. LLI PIETTA, model 1851 NAVY YANK SHERIFF´S, ráže .44, výrobního čísla 329431
Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.
Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx.
,,otisk úředního razítka“
npor. Ing. Zdeňka Kopecká
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 1. 9. 2025
