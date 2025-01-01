Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu perkusního revolveru

Č. j. KRPA-145712-4/ČJ-2025-0011IY 

Oznámení nálezu

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález zbraně:

  • perkusní revolver, značka výrobce F. LLI PIETTA, model 1851 NAVY YANK SHERIFF´S, ráže .44, výrobního čísla 329431                        

Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.    

Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx.

                                                             ,,otisk úředního razítka“

npor. Ing. Zdeňka Kopecká

vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 1. 9. 2025

Sejmuto dne:


schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

