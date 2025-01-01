Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu 10 ks střeliva

Č. j. KRPA-213638-4/ČJ-2025-0011IY 

Oznámení nálezu střeliva

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález střeliva:

  •  1 ks náboje ráže 7,62 x 39
  •  2 ks nábojů ráže 7,62 x 25 Tokarev
  •  3 ks nábojů ráže 6,35 mm Browning
  •  3 ks nábojů ráže 7,65 mm Browning
  •  1 ks náboje ráže 22 LR

Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezené střelivo uloženo v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschováno dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezené střelivo do vlastnictví státu.     

Toto oznámení o uložení střeliva je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

npor. Ing. Zdeňka Kopecká

vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 1. 9. 2025

