Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o nálezu 10 ks střeliva
Č. j. KRPA-213638-4/ČJ-2025-0011IY
Oznámení nálezu střeliva
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález střeliva:
- 1 ks náboje ráže 7,62 x 39
- 2 ks nábojů ráže 7,62 x 25 Tokarev
- 3 ks nábojů ráže 6,35 mm Browning
- 3 ks nábojů ráže 7,65 mm Browning
- 1 ks náboje ráže 22 LR
Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezené střelivo uloženo v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschováno dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.
Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezené střelivo do vlastnictví státu.
Toto oznámení o uložení střeliva je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
,,otisk úředního razítka“
|
npor. Ing. Zdeňka Kopecká
|
vedoucí oddělení
|
Vyvěšeno dne: 1. 9. 2025
Sejmuto dne:
|