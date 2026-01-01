Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - TRINH Khanh Ngoan
Č. j. KRPA-219266-16/ČJ-2025-000022-50
Praha 16. ledna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci povinnost opustit území Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace paní Khanh Ngoan TRINH, nar. 10.06.1987, státní přísl. VNM,
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Vyrozumění o zastavení správního řízení, povinnost nahradit náklady řízení, obojí ze dne 16. 01. 2026 vedeného pod č. j. KRPA-219266-14/ČJ-2025-000022-50, KRPA-219266-15/ČJ-2025-000022-50 vydaného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována shora uvedenému účastníku řízení.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť správnímu orgánu se prokazatelně nedaří doručovat na adresu hlášeného pobytu. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici. Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.
nprap. Mgr. Marek Vanda
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 16.1.2026
Sejmuto dne: 31.01.2026