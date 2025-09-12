Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - TRINH Duc Phuong
Č. j. KRPA-80792-31/ČJ-2024-000022-SV
Praha 10. září 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění účastníka řízení, paní Duc Phuong TRINH, nar. 10. 08. 1977, st. přísl. VNM,
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 09. 09. 2025 vedené pod č. j. KRPA-80792-30/ČJ-2024-000022-SV, vydaného Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort.
Tato písemnost je adresována účastníkovi řízení, panu Duc Phuong TRINH, nar. 10. 08. 1977, st. přísl. VNM.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.
nprap. Monika Toužimská
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 12.09.2025
Sejmuto dne: 27.09.2025