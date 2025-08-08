Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - TRAN Viet Tung
Č. j. KRPA-272875-124/ČJ-2017-000022-SV
Praha 25. července 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států EU panu Viet Tung TRAN, nar. 25.08.1982, státní příslušnost VNM,
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 25.07.2025 vedeného pod č. j. KRPA-272875-123/ČJ-2017-000022-SV, vydaného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována shora uvedenému účastníku řízení.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť správnímu orgánu není známa jakákoliv doručovací adresa u výše uvedeného účastníka řízení a není ho možné tedy žádným způsobem obeznámit s průběhem vedeného řízení. Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4 - Chodov, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.
nprap. Jiří Havránek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 08.08.2025
Sejmuto dne: 23.08.2025