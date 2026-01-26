Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš MICA
Č. j. KRPA-156262-41/TČ-2025-001276
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha II Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor obecné kriminality - 6. oddělení Nádražní 3414/14, 150 00 Praha 5
Praha 26. ledna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 6. oddělení, Nádražní 3414/14, 150 00 Praha 5, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-156262/TČ-2025-001276
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě: Tomáš MICA, nar. 14.01.1990 v Brno, ženatý, doklad: 217654701, trv. bytem Husova 165/5, 602 00 Brno-Staré Brno, tel.: 776432711, přechodně bytem cejl 809/111a, 602 00 Brno
možnost převzetí uvedené písemnosti:
Usnesení podle § 79f trestního řádu, ze dne 18.12.2025 vydané Policií České republiky, Obvodním ředitelstvím policie Praha II, Službou kriminální policie a vyšetřování, Odborem obecné kriminality - 6. oddělení, pod č.j. KRPA-156262/TČ-2025-001276, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Usnesení podle § 79f trestního řádu je tedy v souladu ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá v k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Obvodním ředitelství policie Praha II, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 6. oddělení, Nádražní 3414/14, 150 00 Praha 5, telefon 974 855 612, v pracovních dnech v době od 08:00 hod. do 15:00 hodin do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Mgr. Michal Hërman komisař
Vyvěšeno dne: 26.1.2026
Sejmuto dne: 11.2.2026