Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš MICA

Č. j. KRPA-156262-41/TČ-2025-001276 

P O L I C I E   Č E S K É   R E P U B L I K Y                                                                                                                                                    Obvodní ředitelství policie Praha II                                                                                                                                                                  Služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                    Odbor obecné kriminality - 6. oddělení                                                                                                                                                                      Nádražní 3414/14, 150 00 Praha 5

                                                                                                                                                              Praha 26. ledna 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzetí písemnosti

 Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 6. oddělení, Nádražní 3414/14, 150 00 Praha 5, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-156262/TČ-2025-001276

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě: Tomáš MICA, nar. 14.01.1990 v Brno, ženatý, doklad: 217654701, trv. bytem Husova 165/5, 602 00 Brno-Staré Brno, tel.: 776432711, přechodně bytem cejl 809/111a, 602 00 Brno

možnost převzetí uvedené písemnosti:

 Usnesení podle § 79f trestního řádu, ze dne 18.12.2025 vydané Policií České republiky, Obvodním ředitelstvím policie Praha II, Službou kriminální policie a vyšetřování, Odborem obecné kriminality - 6. oddělení,  pod č.j. KRPA-156262/TČ-2025-001276, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

   

 Usnesení podle § 79f trestního řádu je tedy v souladu ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá v k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.

 Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Obvodním ředitelství policie Praha II, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 6. oddělení, Nádražní 3414/14, 150 00 Praha 5, telefon 974 855 612, v pracovních dnech v době od 08:00 hod. do 15:00 hodin do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

                                                                                                                             por. Mgr. Michal Hërman                                                                                                                                                                                                         komisař

Vyvěšeno dne: 26.1.2026

Sejmuto dne: 11.2.2026

