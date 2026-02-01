Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - TAZAIAN Diana
Č. j. KRPA-346891-14/ČJ-2025-000022-SV
Praha 03. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako z. č. 326/1999 Sb.), ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana/paní: Diana TAZAIAN, nar. 23.08.1992, státní příslušnost Gruzie.
oznamuje
podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Opravné rozhodnutí o správním vyhoštění cizinky z území členských států Evropské unie, které je vedeno pod Č.j.: KRPA-346891-13/ČJ-2025-000022-SV, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníku řízení panu/paní: Diana TAZAIAN, nar. 23.08.1992, státní příslušnost Gruzie.
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastnici řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedené účastnice řízení nemá správní orgán k dispozici.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, 148 00 Praha 4 - Chodov, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení. V případě že si jmenovaná výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
nprap. Lukáš Lang
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 04.02.2026
Sejmuto dne: 19.02.2026