Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - STEFANSKYI Artur

Č. j. KRPA-58564-6/PŘ-2026-000022 

Praha 2. dubna 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

          Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přestupkového řízení pana: Artur STEFANSKYI, nar. 26.12.2003, státní příslušnost UKR,

oznamuje

podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

            Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 02.04.2026 vedené pod Č.j.: KRPA-58564-5/PŘ-2026-000022, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníku řízení panu: Artur STEFANSKYI, nar. 26.12.2003, státní příslušnost UKR.

            Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.

            Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, ul. Kaplanova 2055/4, Praha 4 – Chodov, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

prap. Anna Suberová
inspektor
 

Vyvěšeno dne: 07.04.2026
Sejmuto dne: 22.04.2026

