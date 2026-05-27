Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - SILINSKYI Volodymyr
Č. j. KRPA-160772-13/ČJ-2026-000022-101
Praha 27. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního řízení panem Volodymyr SILINSKYI, nar. 27. 10. 2005, st. př. UKR.
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 27.05.2026 vedeného pod č. j. KRPA-160772-12/ČJ-2026-000022-101, vydaného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníku řízení panu Volodymyr SILINSKYI, nar. 27. 10. 2005, st. př. UKR.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť správnímu orgánu se prokazatelně nedaří doručovat na adresu hlášeného pobytu. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici. Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.
nprap. JUDr. Tomáš Daniel
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 27.05.2026
Sejmuto dne: 11.06.2026