Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Olivia KANT
Č. j. KRPZ-14844-26/TČ-2026-150512-KLI
Zlín 19. března 2026
Počet stran: 1
Ú ř e d n í z á z n a m
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení §16, §17 a §18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1, tr. zákoníku,
osobě:
Olivia KANT, nar. 15.03.1991 v EESTI, trv. bytem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5-Košíře, Česko
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení dle §79a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 4.2.2026 pod č.j. KRPZ-14844-6/TČ-2026-150512, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.
Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého pobytu uvedeného u svého povolení dlouhodobého pobytu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, Tř. T. Bati č.p. 44, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
nprap. Mgr. Veronika Klimešová
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 19.03.2026
Sejmuto dne: 04.04.2026