Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oleksandr SHYKALO
Č. j. KRPA-365377-108/TČ-2023-001391
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality
1. oddělení
U Mateřské školy 355/2, 190 00 Praha 9
Č. j. KRPA-365377-108/TČ-2023-001391 Praha 21. října 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -
o možnosti převzít písemnost
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha III, Služba kriminální policie a vyšetřování, 1. oddělení hospodářské kriminality, podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
oznamuje
osobě Oleksandra SHYKALO, nar. 23. června 1996, bytem 180 00 Praha 8-Libeň, ul. Smrčkova č.p. 2512/13, možnost převzetí "Usnesení" podle ustanovení podle ustanovení § 81a odst. 1 trestního řádu, za užití § 80 a § 81 trestního řádu, ze dne 8. září 2025, vedené pod sp. zn. KRPA-365377-105/TČ-2023-001391, ve věci vydání peněžních prostředků ve výši 72,78 Kč.
Písemnost je doručována zveřejněním na úřední desce policejního orgánu, neboť adresát, tj. osoba Oleksandra SHYKALO, nar. 23. června 1996, tuto písemnost si nepřebírá v místě svého pobytu Praha 8-Libeň, ul. Smrčkova č.p. 2512/13, které jse známé policejnímu orgánu a není možnost předat uvedenou písemnost jiným způsobem, ač policejní orgán se tuto snažil doručit do uvedeného místa bydliště na území České republiky.
Oprávněná Oleksandra SHYKALO, nar. 23. června 1996, bytem 180 00 Praha 8-Libeň, ul. Smrčkova č.p. 2512/13, si může uvedenou písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha III, Služba kriminální policie a vyšetřování, 1. oddělení hospodářské kriminality, na adrese Praze 9, ul. U Mateřské školy č.p. 355, a to každý pracovní den od 07:30 hodin do 16:00 hodin po dobu 15 následujících dní.
|
por. Martin Marek
|
komisař
|
tel: 974 858 026
Vyvěšeno dne: 23.10.2025
Sejmuto dne: 10.11.2025