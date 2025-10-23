Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oleksandr SHYKALO

Č. j. KRPA-365377-108/TČ-2023-001391 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality
1. oddělení
U Mateřské školy 355/2, 190 00 Praha 9

Č. j. KRPA-365377-108/TČ-2023-001391                                                                                                              Praha 21. října 2025

                                                      

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

o možnosti převzít písemnost

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha III, Služba kriminální policie a vyšetřování, 1. oddělení hospodářské kriminality, podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

oznamuje

osobě Oleksandra SHYKALO, nar. 23. června 1996, bytem 180 00  Praha 8-Libeň, ul. Smrčkova č.p. 2512/13, možnost převzetí "Usnesení" podle ustanovení podle ustanovení § 81a odst. 1 trestního řádu, za užití § 80 a § 81 trestního řádu, ze dne 8. září 2025, vedené pod sp. zn. KRPA-365377-105/TČ-2023-001391, ve věci vydání peněžních prostředků ve výši 72,78 Kč.

Písemnost je doručována zveřejněním na úřední desce policejního orgánu, neboť adresát, tj. osoba Oleksandra SHYKALO, nar. 23. června 1996, tuto písemnost si nepřebírá v místě svého pobytu Praha 8-Libeň, ul. Smrčkova č.p. 2512/13, které jse známé policejnímu orgánu a není možnost předat uvedenou písemnost jiným způsobem, ač policejní orgán se tuto snažil doručit do uvedeného místa bydliště na území České republiky.

Oprávněná Oleksandra SHYKALO, nar. 23. června 1996, bytem 180 00  Praha 8-Libeň, ul. Smrčkova č.p. 2512/13, si může uvedenou písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha III, Služba kriminální policie a vyšetřování, 1. oddělení hospodářské kriminality, na adrese Praze 9, ul. U Mateřské školy č.p. 355, a to každý pracovní den od 07:30 hodin do 16:00 hodin po dobu 15 následujících dní.

por. Martin Marek

komisař

tel: 974 858 026
e-mail: martin.marek2@pcr.cz
datová schránka: rkiai5y

Vyvěšeno dne: 23.10.2025

Sejmuto dne: 10.11.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 