Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - NGO Quang Long
Č. j. KRPA-37123-54/ČJ-2022-000022-SV
Praha 06. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve věci řízení o správním vyhoštění dle § 119 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. v návaznosti na ustanovení § 119 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., pana Quang Long NGO, nar. 03. 06. 1984, stát. přísl. VNM
oznamuje
dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 06. 02. 2026, vedené pod č. j. KRPA-37423-53/ČJ-2022-000022-SV, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníkovi řízení, panu Quang Long NGO, nar. 03. 06. 1984, stát. přísl. VNM.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.
nprap. Gabriela Vítovcová
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 06.02.2026
Sejmuto dne: 21.02.2026