Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mykhailo MOSHNIAHA
Č. j. KRPZ-109800-24!TČ-2025-150512-KOZ
Zlín 5. prosince 2025
Počet stran: 1
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení §16, §17 a §18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním , ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1, tr. zákoníku.
Osobě Mykhailo MOSHNIAHA, nar. 23.11.1995 v SLOBODA-PIDLISIVS'KA, ženatý, st. přísl. UKR podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení dle §79a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 15.10.2025 pod č.j. KRPZ-109800-7/TČ-2025-150512 , adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, k účastníku řízení je neznámá adresa pobytu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, Tř. T. Bati č.p. 44 , Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
nprap. Alena Kozubíková
vrchní inspektor
e-mail: zl.oop.zlin.evidence@pcr.cz
tel. 974666660
Vyvěšeno dne: 08.12.2025
Sejmuto dne: 23.12.2025