Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lucas MUTTI
Č. j. KRPZ-91820-79/TČ-2025-150512-TPA
Zlín 21. listopadu 2025
Počet stran: 1
Ú ř e d n í z á z n a m
oznámení o možnosti převzít písemností
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení § 16, § 17 a § 18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb. - trestního zákoníku osobě:
Lucas MUTTI, nar. 25.11.1977
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí písemnosti:
1.) Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu vydaného dne 28.8.2025 policejním orgánem Policie České republiky, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení Zlín pod č.j. KRPZ-91820-8/TČ-2025-150512, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení,
2.) Usnesení dle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu vydaného dne 12.11.2025 policejním orgánem Policie České republiky, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení Zlín pod č.j. KRPZ-91820-76/TČ-2025-150512- PAV, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého pobytu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie Zlín, na adrese Tř. T. Bati č.p. 44, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. do 15. dne od vyvěšení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů.
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Zpracoval:
nprap. Bc. Michal Uherčík
zl.oop.zlin.evidence@pcr.cz
974 666 661, 974 666 666
npor. Mgr. Jan Karkoška
vedoucí oddělení
tel: 974666650
email: zl.oop.zlin.evidence@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 12.12.2025
Sejmuto dne: 28.12.2025