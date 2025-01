Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Liubov DOVHALENKO

Č. j. KRPA-82367-91/TČ-2024-001114

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha I

Vnější služba

místní oddělení Krakovská

Krakovská 11, 110 00 Praha 1

IDDS: rkiai5y Praha 22. ledna 2025

S d ě l e n í

pro vyvěšení na úřední desce Policie ČR dle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát:

Liubov DOVHALENKO, nar. 17.08.1978, st. přísl. UKR,

adresa na níž má být písemnost doručena:

Prušánecká 4208/9, 628 00 Brno-Židenice, Česko

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Doručovaná písemnost:

USNESENÍ podle § 79f odst. 1 až 3 tr. řádu (týká se to účtu č.: 3815361003/5500 u Raiffeisenbank a.s.)

USNESENÍ podle § 131 odst. 1 tr. řádu s poukazem na ust. § 138 tr. řádu (týká se to účtu č.: 3815361003/5500 u Raiffeisenbank a.s.)

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policií České republiky zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 24.01.2025 do 07.02.2025 na adrese útvaru Policie České republiky uvedené v záhlaví této písemnosti, a to v pracovní dny pondělí-pátek od 08:00 hodin do 15:00 hodin.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

nprap. Bc. Jan Pavlica

vrchní inspektor

tel. číslo: 974 851 877

email: krpa.podatelna@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 24. ledna 2025



Sejmuto dne: 8. února 2025

