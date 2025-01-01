Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lidiii YATSYSHYN
Č. j. KRPA-285709-113/TČ-2024-001393
JID: PCR00ETRfo77958920
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor hospodářské kriminality
3. oddělení
Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8
Č. j. KRPA-285709-113/TČ-2024-001393 Praha 13. listopadu 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policejní orgán PČR, KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha III, SKPV, OHK, 3. oddělení v rámci trestního řízení, vedeného pod č. j. KRPA-285709/TČ-2024-001393
o z n a m u j e
Lidiii YATSYSHYN, nar. 27/05/2002, trv. bytem Sněženková 2585/21, 106 00 Praha-Záběhlice
dle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "TŘ") možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení dle ust. § 79a odst. 1 TŘ, vydané shora nadepsaným policejním orgánem dne 11/09/2024 pod č. j. KRPA-285709-8/TČ-2024-001393.
Písemnost je v souladu s ust. § 64 odst. 4 TŘ doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná se na místě svého trvalého pobytu fakticky nezdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout u shora nadepsaného policejního orgánu na adrese Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
|
Zpracoval:
|
mjr. Bc. Zdeněk Němec
|
zástupce vedoucího oddělení
|
VYVĚŠENO DNE: 19.12.2025
SEJMUTO DNE: 05.12.2025