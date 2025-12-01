Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - KASYNETS Oleksandr
Č. j. KRPA-264204-6/PŘ-2025-000022
Praha 1. prosince 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přestupkového řízení pana: Oleksandr KASYNETS, nar. 21.03.1983, státní příslušnost UKR,
oznamuje
podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 01.12.2025 vedené pod Č.j.: KRPA-264204-5/PŘ-2025-000022, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníku řízení panu: Oleksandr KASYNETS, nar. 21.03.1983, státní příslušnost UKR.
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, ul. Kaplanova 2055/4, Praha 4 – Chodov, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
nprap. Bc. Tamara Kocourková
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 02.12.2025
Sejmuto dne: 17.12.2025