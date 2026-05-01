Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - JUNAIDI Siti Nur Batrisyia Binti Haji

Č. j. KRPA-71414-15/ČJ-2026-000022-SV 

Praha 30. dubna 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

          Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako z. č. 326/1999 Sb.), ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana/paní: Siti Nur Batrisyia BINTI HAJI JUNAIDI, nar. 01.01.2001, státní příslušnost BRN.

oznamuje

podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

            Opravné rozhodnutí o správním vyhoštění cizinky z území členských států Evropské unie, které je vedeno pod Č.j.: KRPA-71414-14/ČJ-2025-000022-SV, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníku řízení panu/paní: Siti Nur Batrisyia BINTI HAJI JUNAIDI, nar. 01.01.2001, státní příslušnost BRN.

            Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastnici řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedené účastnice řízení nemá správní orgán k dispozici.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, 148 00 Praha 4 - Chodov, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne uložení. V případě že si jmenovaná výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

nprap. Lukáš Lang
vrchní inspektor
 

Vyvěšeno dne: 05.05.2026
Sejmuto dne: 20.05.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 