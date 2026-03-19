Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - ISMOYLOV Khursand
Č. j. KRPA-29925-18/ČJ-2026-000022-SV
Praha 17. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zák. č. 326/1999 Sb.), ve věci řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace (dále jen „Evropská unie a smluvní státy“) dle ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 9 zákona č. 326/1999 Sb., panu Khursand ISMOYLOV, nar. 29. 06. 1985, st. přísl. UZB,
oznamuje
dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Výzva k odstranění vad odvolání ze dne 13. 02. 2026, vedené pod Č. j. KRPA-29925-17/ČJ-2026-000022-SV, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníkovi řízení, panu Khursand ISMOYLOV, nar. 29. 06. 1985, st. přísl. UZB.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.
nprap. Jiří Kantner DiS.
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 19.03.2026
Sejmuto dne: 03.04.2026