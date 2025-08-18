Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - HAIEVSKYI Dmytro
Č. j. KRPA-100388-23/ČJ-2021-000022-50
Praha 15. srpna 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana Dmytro HAIEVSKYI, nar. 24.12.1982, st. přísl. UKR.
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 14. 08. 2025 vedené pod Č. j. KRPA-100388-22/ČJ-2022-000022-50, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníku řízení, panu Dmytro HAIEVSKYI, nar. 24.12.1982, st. přísl. UKR.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.
nprap. Roman Herbrick
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 18.08.2025
Sejmuto dne: 02.09.2025