Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Elias TIMMERMANS
Č. j. KRPZ-40774-75/TČ-2026-150079
Zlín 4. srpna 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámenío možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, jako orgán věcně příslušný podle ust. §16, §17 a §18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle §209 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku, se osobě Elias TIMMERMANS, nar. 10.08.1987, st. přísl. BEL,
podle §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:
usnesení dle §79a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 09.04.2026 pod č.j. KRPZ-40774-5/TČ-2026-1511PA, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.
Písemnosti jsou v souladu s ust. §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nemá na území České republiky hlášenou žádnou platnou adresu pobytu, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín, a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Zpracoval:
kpt. Ing. David Osina
vrchní komisař
tel.: 974 662 331
email: david.osina@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 05.08.2026
Sejmuto dne: 20.08.2026