Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - CROITORU Victor
Č. j. KRPA-304848-17/ČJ-2025-000022-SV
Praha 11. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povinnosti opustit území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace s panem Victor CROITORU, nar. 05.06.1975, státní příslušnost MDA, místo pobytu – Moldavsko, Leova raj, Sarata- Rezesi.
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení – ustanovení opatrovníka ze dne 26.01.2026 vedeného pod Č.j. KRPA-304848-16/ČJ-2025-000022-SV, vydaného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována panu Victor CROITORU, nar. 05.06.1975, státní příslušnost MDA. Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, 148 00 Praha 4 - Chodov, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení. V případě že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
nprap. Bc. Lukáš Petroj
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 12.02.2026
Sejmuto dne: 27.02.2026