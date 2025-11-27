Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Andriy MAHURSKYY nar. 2005

Č. j. KRPA-219368-186/TČ-2025-001376 

                                                                                                                                        JID: PCR00ETRfo77992494
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor obecné kriminality
6. oddělení
Lupáčova 11, 130 00 Praha 3
 

Č. j.  KRPA-219368-186/TČ-2025-001376

Praha 19. listopadu 2025

Počet stran: 1

Sdělení

pro vyvěšení na úřední desce policejního orgánu podle § 64 odst. 4 tr. řádu

Adresát: Andriy MAHURSKYY nar. 2005

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Terezínská 702/7, 190 00 Praha - Letňany

Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, 6. oddělení, Lupáčova 11, Praha 3

Doručované písemnosti: 

Č.j. KRPA219638-155/TČ-2025-001376 - usnesení § 80 odst. 1 tr. řádu

Protože adresát nebyl při doručování uvedených písemností policejního orgánu zastižen a protože písemnosti byly uloženy. Jelikož si adresát písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí  této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly vráceny odesílajícímu policejnímu orgánu.

Uložené písemnosti si můžete vyzvednout v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 07:30 - 15:00 hodin, v pátek od 07:30 - 14:00 hodin na služebně policejního orgánu na výše uvedené adrese.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

por. Mgr. Tomáš Pokorný

komisař


schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

VYVĚŠENO DNE:    27.11.2025


SEJMUTO DNE:       29.12.2025

