Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - AHMED Pishtewan Majed Ahmed
Č. j. KRPA-323029-18/ČJ-2025-000022-SV
Praha 22. ledna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie a smluvních států dle ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 326/1999 Sb. pod č.j. KRPA-323029/ČJ-2025-00022 vedeného s panem Pishtewan Majed Ahmed AHMED, nar. 01.01.1985, st. přísl. IRQ,
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 22.01.2026 vydané pod č. j. KRPA-323029-17/ČJ-2025-00022, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť na adrese pobytu, jež účastník uvedl ve správním řízení se nezdržuje. Jiná adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení není správnímu orgánu známa. Tato písemnost je adresována účastníku řízení panu Pishtewan Majed Ahmed AHMED, nar. 01.01.1985, st. přísl. IRQ.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.
nprap. Petr Čerstvý
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 28.01.2026
Sejmuto dne: 12.02.2026