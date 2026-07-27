Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzít písemnost a věci - Oleksandr ROMAN
Č. j . KRPA-83876-35/TČ-2025-001475
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha IV Služba kriminální policie a vyšetřování 5. oddělení obecné kriminality U Plynárny 2, 140 00 Praha 4
27. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnosti a věci
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Obvodní ředitelství policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 5. oddělení obecné kriminality, U Plynárny 2, 140 00 Praha 4, v trestním řízení čj. KRPA-83876/TČ-2025-001475
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 trestního řádu
osobě Oleksandr ROMAN, nar. 04.08.2004, st. přísl. UKR, možnost převzetí následujících písemností a věcí:
Usnesení o vrácení věcí podle § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 16.6.2026 vedené pod čj. KRPA-83876/TČ-2025-001475, vydané Obvodním ředitelstvím policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 5. oddělení obecné kriminality, ve věci vrácení zajištěných mobilních telefonů.
Vyrozumění o vrácení věcí ze dne 27.7.2026 vedené pod čj. KRPA-83876/TČ-2025-001475, vydané Obvodním ředitelstvím policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 5. oddělení obecné kriminality, ve věci vrácení zajištěných mobilních telefonů.
2 ks mobilních telefonů
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 trestního řádu doručovány veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný se na doručovací adrese, kterou uvedl, nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnosti a věci vyzvednout na Obvodním ředitelstvím policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 5. oddělení obecné kriminality, a to každý pracovní den od 7.30 hod do 15.30 hod. do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Pokud si písemnosti a věci adresát nevyzvedne, budou věci ve smyslu § 80 odst. 1 tr. řádu jako bezcenné zničeny.
por. Mgr. Blanka VOLEVECKÁ JANEČKOVÁ komisař tel.: 974 854 476 mail: blanka.volovecka.janeckova@pcr.cz ID DS rkiai5y Vyvěšeno dne: 27.7.2026 Sejmuto dne: 12.8.2026