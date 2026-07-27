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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost a věci - Oleksandr ROMAN

Č. j . KRPA-83876-35/TČ-2025-001475 

P O L I C I E   Č E S K É   R E P U B L I K Y                                                                                                                                                            Obvodní ředitelství policie Praha IV                                                                                                                                                                          Služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      5. oddělení obecné kriminality                                                                                                                                                                                  U Plynárny 2, 140 00 Praha 4

                                                                                                                                                       27. července 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnosti a věci

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Obvodní ředitelství policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 5. oddělení obecné kriminality, U Plynárny 2, 140 00 Praha 4, v trestním řízení čj. KRPA-83876/TČ-2025-001475

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 trestního řádu

osobě Oleksandr ROMAN, nar. 04.08.2004, st. přísl. UKR, možnost převzetí následujících písemností a věcí:

Usnesení o vrácení věcí podle § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 16.6.2026 vedené pod čj. KRPA-83876/TČ-2025-001475, vydané Obvodním ředitelstvím policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 5. oddělení obecné kriminality, ve věci vrácení zajištěných mobilních telefonů.

Vyrozumění o vrácení věcí ze dne 27.7.2026 vedené pod čj. KRPA-83876/TČ-2025-001475, vydané Obvodním ředitelstvím policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 5. oddělení obecné kriminality, ve věci vrácení zajištěných mobilních telefonů.

2 ks mobilních telefonů

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 trestního řádu doručovány veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný se na doručovací adrese, kterou uvedl, nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnosti a věci vyzvednout na Obvodním ředitelstvím policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 5. oddělení obecné kriminality, a to každý pracovní den od 7.30 hod do 15.30 hod. do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Pokud si písemnosti a věci adresát nevyzvedne, budou věci ve smyslu § 80 odst. 1 tr. řádu jako bezcenné zničeny.

                                   

                                                                                                                           por. Mgr. Blanka VOLEVECKÁ JANEČKOVÁ                                                                                                                                                                                        komisař                                                                                                                                                                                                                tel.: 974 854 476                                                                                                                                                                                    mail: blanka.volovecka.janeckova@pcr.cz                                                                                                                                                                                          ID DS rkiai5y                                                         Vyvěšeno dne: 27.7.2026                                                                                                                                                                                          Sejmuto dne: 12.8.2026

                      

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