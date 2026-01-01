Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o možnosti převzetí vydané věci - ŠNEJDÁRKOVÁ Barbora
Č. j. KRPA-27906-12/ČJ-2025-001114
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha I
Místní oddělení Krakovská
Krakovská 11
110 00 Praha 1 Praha 4. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzetí věci
Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha 1, vnější služba, místní oddělní Krakovská, Krakovská 11, 110 00 Praha 1, ve věci vrácení vydané věci:
- 1 ks ORSAY kabát lososové barvy s kapucí a kožíškem, velikosti 38,
oprávněné osobě Barbora ŠNEJDÁRKOVÁ, nar. 17.09.1989
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzetí výše uvedené věci.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť správnímu orgánu se prokazatelně nedaří doručovat na adresu trvalého pobytu, Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici. Adresát si může věc vyzvednout na Obvodní ředitelství policie Praha 1, vnější služba, místní oddělní Krakovská, Krakovská 11, 110 00 Praha 1, a to každý pracovní den.
Tato vyhláška bude vyvěšená po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodního ředitelství policie Praha II, Sokolská 38, Praha 2 - Nové Město. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá tato věc do vlastnictví státu a bude ekologicky zlikvidována.
Propadnutí věci nastane dnem 08.09.2026.
Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
Vyvěšeno dne: 6. 3. 2026
Sejmuto dne: 8. 9. 2026