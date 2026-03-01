Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - ZHAN Chuchu
Č. j. KRPS-123520-49/ČJ-2022-010033
Účastník řízení:
Chuchu ZHAN, nar. 13.02.1988
Státní příslušnost: CHN
Bytem v zahraničí: 601 8B 3U Minsan Xiaoqu, street
Hecheng Jiedao, Qingtian, Lishui, Zhejiang
Opatrovník:
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.
Poděbradská 173/5 190 00 Praha 9 - Vysočany
ID DS: napdbrc
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytových agend, pracoviště Mladá Boleslav, jako správní orgán věcně příslušný dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů možnost převzít následující písemnosti:
· Vyrozumění o změně právní kvalifikace vydané dne 06.01.2026 (č. j. KRPS-123520-47/ČJ-2022-010033)
· Vyrozumění o skončení dokazování vydané dne 06.01.2026 (č. j. KRPS-123520-48/ČJ-2022-010033),
které jsou určeny do vlastních rukou účastníka řízení ZHAN Chuchu, nar. 13. 02. 1988, státní příslušnost Čína.
Písemnost si adresát může převzít na Oddělení pobytových agend (pracoviště Mladá Boleslav) Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, na adrese Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, v úředních dnech pondělí nebo středa v době od 08:00 do 16:30 hodin.
Nebude-li písemnost vyzvednuta do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den lhůty za den doručení.
nprap. Mgr. Lada Šormová
vrchní inspektor cizinecké policie
vyvěšeno dne: 02.03.2026
sejmuto dne: 17.03.2026