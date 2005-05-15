Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Valentin BIRCA
Č. j. KRPS-295250-26/ČJ-2025-010023-SV
Účastník řízení:
Valentin BIRCA
nar. 15.05.2005
st. přísl. MDA
Nachimova 13
MD-3800 Comrat Moldavsko
Zastoupen (opatrovník):
Organizace pro pomoc uprchlíkům,
z.s. IČO: 45768676
Poděbradská 173/5
190 00 Praha 9-Vysočany
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Kladno, jako správní orgán věcně příslušný dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů možnost převzít následující písemnosti:
· opravné rozhodnutí ze dne 17.06.2026, č.j. KRPS-295250-24/ČJ-2025-010023-SV,
· opravné usnesení ze dne 17.06.2026, č.j. KRPS-295250-25/ČJ-2025-010023-SV,
které jsou určeny do vlastních rukou účastníka řízení, pana Valentin BIRCA, nar. 15.05.2005 , st. příslušnost Moldavská republika.
Písemnost si adresát může převzít na Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort (pracoviště Kladno) Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, na adrese U Šestého 1017, 272 53 Kladno-Dubí, ve všedních dnech v době od 08:00 do 15:00 hodin.
Nebude-li písemnost vyzvednuta do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den lhůty za den doručení.
nprap. Jakub Kvítek
vrchní inspektor cizinecké policie
oprávněná úřední osoba
vyvěšeno: 17.06.2026
sejmuto: 03.07.2026