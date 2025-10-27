Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Stefan Damani Cucurigu
Č. j. KRPS-238163-7/ČJ-2025-0100DP-PŘEZKŘ
Stefan Damani Cucurigu,
nar. 7. 2. 2008, st. přísl. Rumunsko,
Str. Ion Luca Caragiale 19
910031 Călărași
Rumunsko
Veřejná vyhláška
Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje jako správní orgán vykonávající správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích oznamuje uložení písemnosti pro výše jmenovanou osobu, písemnost č. j. KRPS-238163-6/ČJ-2025-0100DP-PŘEZKŘ ze dne 23. 9. 2025 je určena k převzetí do vlastních rukou.
Adresát si může písemnost převzít na adrese správního orgánu - Odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ul. Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, v pracovní době správního orgánu od 07:00 do 15:00 hodin, a to v termínu, kdy je toto oznámení veřejnou vyhláškou zveřejněno na úřední desce.
Upozornění
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, osobám, jimž se nedaří doručovat, se doručuje veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení § 25 odst. 2 citovaného zákona se doručuje veřejnou vyhláškou tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost se vyvěšuje na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Oznámení je současně zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup - na internetové adrese Policie České republiky http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.
zpracoval: kpt. Mgr. Martin Jeníček
plk. Mgr. Zdeněk ŠTĚPÁNEK
vedoucí
odboru služby dopravní policie
Vyvěšeno dne: 27.10.2025
Sejmuto dne: 11.11.2025