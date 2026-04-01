Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti -  Pavol Michňo

Č. j.  KRPS-77017-55/TČ-2026-011171-FIŠ 

                                                                                                                                                              Příbram V - Zdaboř 27. duben 2026

S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát: Pavol Michňo , nar. 29.1.1959 ,  st. př. Slovensko
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Janka Kráĺa 773/12, 015 01 Rajec nad Rajčankou

Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Oddělení obecné kriminality, SKPV, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.

Výzva k vyzvednutí

Doručovaná písemnost: Usnesení o zajištěné věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu,
Č. j. KRPS-77017-16/TČ-2026-011171.

Protože adresát nemá na území České republiky trvalé bydliště ani doručovací adresu , kdy z uvedeného důvodu nelze písemnost doručit.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 29.4.2026 do 11.5.2026 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 07:30 hod. do 15:00 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

                                                                                                                                                         nprap. Jaroslav Fišer
                                                                                                                                                             vrchní inspektor
                                                                                                                                                                974 879 448

Vyvěšeno dne: 29.04.2026       
Sejmuto dne: 11.05.2026            

