Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Pavol Michňo
Č. j. KRPS-77017-55/TČ-2026-011171-FIŠ
Příbram V - Zdaboř 27. duben 2026
S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Pavol Michňo , nar. 29.1.1959 , st. př. Slovensko
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Janka Kráĺa 773/12, 015 01 Rajec nad Rajčankou
Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Oddělení obecné kriminality, SKPV, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.
Výzva k vyzvednutí
Doručovaná písemnost: Usnesení o zajištěné věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu,
Č. j. KRPS-77017-16/TČ-2026-011171.
Protože adresát nemá na území České republiky trvalé bydliště ani doručovací adresu , kdy z uvedeného důvodu nelze písemnost doručit.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 29.4.2026 do 11.5.2026 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 07:30 hod. do 15:00 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
nprap. Jaroslav Fišer
vrchní inspektor
974 879 448
Vyvěšeno dne: 29.04.2026
Sejmuto dne: 11.05.2026