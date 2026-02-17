Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Ondřej Detvianský

Č. j. KRPS-11269-6/ČJ-2026-0100PZ 

Pan
Ondřej Detvianský
Náměstí starosty Pavla 44
272 01 Kladno

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Vám zdejší správní orgán oznamuje možnost převzetí písemnosti (rozhodnutí vydaného ve věci přezkumného řízení), kterou se Vám nepodařilo doručit, evidovanou pod č. j. KRPS-11269-5/ČJ-2026-0100PZ.

Tato písemnost je k převzetí na adrese správního orgánu uvedené v zápatí tohoto oznámení a to ve dnech pondělí až pátek od 08.00 do 15.00 hodin ve lhůtě patnácti dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního orgánu.

Patnáctým dnem po vyvěšení se výše uvedená písemnost, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za doručenou.

                                                                                                                                                                      plk. Mgr. Jan Štáf
                                                                                                                                                                       vedoucí odboru 

                                                                                                                                                                 schváleno elektronicky

Datum vyvěšení na úřední desku: 17.02.2026
Z úřední desky sejmuto dne: 03.03.2026 

