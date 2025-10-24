Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Olena YEVSIUKOVA

Č. j.  KRPS-207454-29/TČ-2025-011123-VR 

                                                                                                                                                            Příbram V - Zdaboř 23. října 2025

S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát: Olena YEVSIUKOVA,
nar. 25.03.1981, st. př. UKR

Adresa, na níž má být písemnost doručena:
Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Obvodní oddělení policie Příbram-venkov, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.

Výzva k vyzvednutí
Doručovaná písemnost: Usnesení o zajištění věci podle § 79f trestního řádu,
KRPS-207454-29/TČ-2025-011123-VR

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 24.10.2025 do 07.11.2025 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

                                                                                                                                                     prap. Petr Vrzák
                                                                                                                                                           inspektor
                                                                                                                                                      tel: 974 879 770
                                                                                                                                             e-mail: pb.oo.pribramv@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 24.10.2025       
Sejmuto dne: 07.11.2025            

