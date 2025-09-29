Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - ml. Sebastian Kroščen
Č. j. KRPS-225632-8/ČJ-2025-0100PZ
ml. Sebastian Kroščen
U Pomníku Padlých 32
281 83 Starý Kolín
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, Vám zdejší správní orgán oznamuje možnost převzetí písemnosti vydané ve věci přezkumného řízení vedeného pod č. j. KRPS-225632-7/ČJ-2025-0100PZ.
Tato písemnost je k převzetí na výše uvedené adrese správního orgánu (pondělí-pátek od 08.00 do 15.00 hod.) a to do 15-ti dnů od vyvěšení tohoto oznámení.
Po uplynutí lhůty 15-ti dnů se písemnost považuje za doručenou.
plk. Mgr. Jan Štáf v. r.
vedoucí odboru
vyvěšeno dne: 29.09.2025
sejmuto dne: 14.10.2025