Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Marku RŐDEROVI

Č. j.  KRPS-217092-44/ČJ-2021-0111IZ 

                                                                                                                                                         Příbram V - Zdaboř 17. duben 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Příbram, jako věcně a místně příslušné krajské ředitelství policie (dále jen "správní orgán"), podle  ustanovení  § 135 odst. 1 písm. c) a  § 136  odst.  1  písm. a)  zákona č. 90/2024 Sb., o  zbraních  a  střelivu, ve znění pozdějších předpisů, účinného od 01. 01. 2026  (dále jen "nový zákon o zbraních"), dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

oznamuje  

Marku RŐDEROVI,  trv. bytem Karlovarská č. p. 15, 273 03 Stochov, doručovací adresa: Herrick Road 181, Illinois 60546, Spojené státy americké
Michelle RŐDEROVÉ, trv. bytem Karlovarská č. p. 15, 273 03 Stochov, doručovací adresa 181 Herrick Road, 60546 Illinois, Spojené státy americké,

možnost převzít následující písemnost

„Výzva k naložení se zbraní a střelivem“

Písemnosti jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se adresátům nedaří prokazatelně doručovat.

Adresáti si mohou zásilky vyzvednout u správního orgánu, každý pracovní den po celou provozní dobu 15 dnů ode dne uložení.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - kontaktní místo Příbram, 261 23 Příbram V-Zdaboř, Žežická 498 a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/

                                                                                                                                         nprap. Julie Černohorská
                                                                                                                                          oprávněná úřední osoba
                                                                                                                                           974879309, 702129872

Vyvěšeno dne: 17.04.2026       
Sejmuto dne: 01.05.2026            

