Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Markéta Samanta BALOGOVÁ

Č. j. KRPS-237462-83/TČ-2025-010317 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Obvodní oddělení Slaný
Fričova 149, 27401 Slaný

S d ě l e n í

pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát: Markéta Samanta BALOGOVÁ, nar. 14.06.2006

Adresa na níž má být písemnost doručena: Hrdinů č. p. 37, 790 55 Vidnava

Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:

Obvodní oddělení policie Slaný

Výzva k vyzvednutí

Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79 a odst. 1 trestního řádu

KRPS-237462/TČ-2025-010317

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 04.03.2026 do 25.03.2026

na adrese útvaru PČR uvedené v záhlaví této písemnosti:

pondělí - pátek v době od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

                                                                                                                                            nprap. Štěpán Stahl
                                                                                                                                              vrchní inspektor

vyvěšeno dne: 04.03.2026
sejmuto dne: 25.03.2026

