Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Markéta Samanta BALOGOVÁ
Č. j. KRPS-237462-83/TČ-2025-010317
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Obvodní oddělení Slaný
Fričova 149, 27401 Slaný
S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Markéta Samanta BALOGOVÁ, nar. 14.06.2006
Adresa na níž má být písemnost doručena: Hrdinů č. p. 37, 790 55 Vidnava
Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Obvodní oddělení policie Slaný
Výzva k vyzvednutí
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79 a odst. 1 trestního řádu
KRPS-237462/TČ-2025-010317
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 04.03.2026 do 25.03.2026
na adrese útvaru PČR uvedené v záhlaví této písemnosti:
pondělí - pátek v době od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
nprap. Štěpán Stahl
vrchní inspektor
vyvěšeno dne: 04.03.2026
sejmuto dne: 25.03.2026