Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Mária MAKOVÁ

Č. j. KRPS-118935-46/TČ-2025-010681 

  JID: PCR01ETRfo135345085

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Mělník
Oddělení hospodářské kriminality
Bezručova 2796, 276 01 Mělník

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                          Mělník 29. září 2025
                                                                                                                                                                                          Počet stran: 2

S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce Policie České republiky
dle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát:

- Mária MAKOVÁ, nar. 18.02.1979 v LEVOČA, trv. bytem Husova 165/5, 602 00 Brno-Staré Brno

Adresa na níž má být písemnost doručena:

- Spolková 286/3, 602 00 Brno

Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:

Územní odbor Mělník
Oddělení hospodářské kriminality
Bezručova 2796, 276 01 Mělník

Výzva k vyzvednutí

Doručovaná písemnost: Usnesení o zrušení zajištění věci dle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, Č. j. KRPS-118935-44/TČ-2025-010681. Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 29. 9. 2025 do 14. 10. 2025 na adrese útvaru Policie České republiky uvedené v záhlaví této písemnosti, a to v pracovní dny pondělí-pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno dne: 29. 09. 2025
Sejmuto dne: 14. 10. 2025

Zpracoval:

nprap. Luboš Pochman
vrchní inspektor
tel. 974 876 351, lubos.pochman@pcr.cz

