Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Mária MAKOVÁ
Č. j. KRPS-118935-46/TČ-2025-010681
JID: PCR01ETRfo135345085
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Mělník
Oddělení hospodářské kriminality
Bezručova 2796, 276 01 Mělník
Mělník 29. září 2025
Počet stran: 2
S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce Policie České republiky
dle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát:
- Mária MAKOVÁ, nar. 18.02.1979 v LEVOČA, trv. bytem Husova 165/5, 602 00 Brno-Staré Brno
Adresa na níž má být písemnost doručena:
- Spolková 286/3, 602 00 Brno
Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Územní odbor Mělník
Oddělení hospodářské kriminality
Bezručova 2796, 276 01 Mělník
Výzva k vyzvednutí
Doručovaná písemnost: Usnesení o zrušení zajištění věci dle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, Č. j. KRPS-118935-44/TČ-2025-010681. Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 29. 9. 2025 do 14. 10. 2025 na adrese útvaru Policie České republiky uvedené v záhlaví této písemnosti, a to v pracovní dny pondělí-pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne: 29. 09. 2025
Sejmuto dne: 14. 10. 2025
Zpracoval:
nprap. Luboš Pochman
vrchní inspektor
tel. 974 876 351, lubos.pochman@pcr.cz