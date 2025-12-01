Policie České republiky  

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Marcin PRUSINOWSKI

Č. j.  KRPS-154253-58/TČ-2025-011181 

                                                                                                                                                    Příbram V - Zdaboř 10. prosince 2025

S d ě l e n í

pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát: Marcin PRUSINOWSKI, nar. 22.05.1994, trv. bytem Liborova 462/11, 169 00 Praha-Praha 6
Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Útvar Policie České republiky, který písemnost odevzdal k doručení:
Oddělení hospodářské kriminality, SKPV, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.

Výzva k vyzvednutí

Doručovaná písemnost: Usnesení o vydání věci podle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81  trestního řádu. Č.j. KRPS-154253-51/TČ-2025-011181.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát se na adrese neznámý a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru policie České republiky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 15.12.2025 do 29.12.2025 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

                                                                                                                                                                por. Bc. Petr Saxl
                                                                                                                                                                        komisař
                                                                                                                                                                  tel: 974 879 512

Vyvěšeno dne: 15.12.2025       
Sejmuto dne: 29.12.2025            

