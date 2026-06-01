Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Lumír KROUSKÝ
Č. j. KRPS-137065-6/ČJ-2026-0100PZ
pan
Lumír KROUSKÝ,
nar. 18.08.1983
Krnsko 77
294 31 Krnsko
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Vám zdejší správní orgán oznamuje možnost převzetí písemnosti (rozhodnutí vydaného ve věci přezkumného řízení), kterou se Vám nepodařilo doručit, evidovanou pod č. j. KRPS-137065-5/ČJ-2026-0100PZ.
Tato písemnost je k převzetí na adrese správního orgánu uvedené v zápatí tohoto oznámení a to ve dnech pondělí až pátek od 08.00 do 15.00 hodin ve lhůtě patnácti dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního orgánu.
Patnáctým dnem po vyvěšení se výše uvedená písemnost, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za doručenou.
Zpracoval: kpt. Milan Matyásko
oprávněná úřední osoba
plk. Mgr. Jan Štáf
vedoucí odboru
Datum vyvěšení na úřední desku: 24.06.2026
Z úřední desky sejmuto dne: 09.07.2026