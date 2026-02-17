Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Ladislav Murgač
č. j. KRPS-16081-4/ČJ-2026-0100PZ
Pan
Ladislav Murgač, nar. 05.12.1973
Slovensko, povolení k pobytu v ČR ZD077441
Dukelských hrdinů 279
417 42 Krupka
doručovací adresa (současný pobyt):
Revoluční 34
417 42 Krupka
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Vám zdejší správní orgán oznamuje možnost převzetí písemnosti (rozhodnutí vydaného ve věci přezkumného řízení), kterou se Vám nepodařilo doručit, evidovanou pod č. j. KRPS-16081-3/ČJ-2026-0100PZ.
Tato písemnost je k převzetí na adrese správního orgánu uvedené v zápatí tohoto oznámení a to ve dnech pondělí až pátek od 08.00 do 15.00 hodin ve lhůtě patnácti dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního orgánu.
Patnáctým dnem po vyvěšení se výše uvedená písemnost, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za doručenou.
plk. Mgr. Jan Štáf
vedoucí odboru
Datum vyvěšení na úřední desku: 17.02.2026
Z úřední desky sejmuto dne: 04.03.2026