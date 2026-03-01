Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Julie SVATÁ
Č. j. KRPS-260236-48/TČ-2025-011119-PACH
Příbram V - Zdaboř 26. březen 2026
S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Julie SVATÁ,
nar. 02.03.2005, st. přísl. ČR
Adresa na níž má být písemnost doručena:
Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Obvodní oddělení PČR Příbram, Žežická 498, Příbram V - Zdaboř, budova 29
Výzva k vyzvednutí
Doručované písemnosti: Usnesení § 79a odst. 1 trestního řádu
Č. j. KRPS-260236-10/TČ-2025-011119-PACH
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 27.3.2026 do 10.4.2026 na adrese útvaru PČR uvedené v záhlaví této písemnosti:
pondělí - pátek v době od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
nprap. Alena Pacholová
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 27.03.2026
Sejmuto dne: 10.04.2026